Erlös geht an Patenkinder in Ruanda

Die Kirchengemeinde Kasendorf lädt zum 13. Mal zum "Adventskalender" ein. Mit den gesammelten Spenden werden die beiden Patenkinder der Kirchengemeinde in Ruanda unterstützt. Jeden Abend um 18 Uhr wird bei folgenden Gastgebern eingeladen:

1. Dezember: Sascha Seuß und Markus Weigel, Hinterer Markt 15; 2. Dezember: Feuerwehr Heubsch, Feuerwehrhaus; 3. Dezember: Feuerwehr Kasendorf, Kirchstraße 40; 4. Dezember: Dorfgemeinschaft Reuth, An der Dorfkrippe; 5. Dezember: Marktgemeinde, Rathaus; 6. Dezember: Feuerwehr Welschenkahl, Nikolaus kommt, Dorfplatz; 7. Dezember: Dorfgemeinschaft Döllnitz, Feuerwehrhaus; 8. Dezember: Jugendbibelkreis bei A. Gerstenberger, Sportplatzstraße 7; 9. Dezember: Firma NEG, Kulmbacher Straße 28; 10. Dezember: Diakonie Kasendorf-Wonsees, Prelitz 5; 11. Dezember: SSV Kasendorf, Sportheim; 12. Dezember: Firma Bergmann, Azendorf 63; 13. Dezember: Dorfgemeinschaft Krumme Fohre, Feuerwehrhaus; 14. Dezember: Kellerfest-Team und Gesangverein Kasendorf, Kellerfestplatz; 15. Dezember: Kirchengemeinde Peesten, an der Tanzlinde; 16. Dezember: Grundschule, Schulstraße 12, Eingang Turnhalle; 17. Dezember: Kita "Arche Noah", Erlengrund 8; 18. Dezember: Musikverein Kasendorf, Musikheim; 19. Dezember: Kirchengemeinde Azendorf, an der Kirche; 20. Dezember: Jugendtreff M5, Tankstelle Raimund, Kulmbacher Straße 26; 21. Dezember: KuK mit Familie Kreusch, Kirchstraße 44; 22. Dezember: Familien Friedrich und Ossa, Heubsch 81; 23. Dezember: Dorfgemeinschaft Neudorf, Stammtisch-Gebäude; 24. Dezember: 16, 18 und 22 Uhr Gottesdienste in der Kirche. Im Vorfeld können wieder Nikolauspäckchen (Übergabe durch den Nikolaus) abgegeben werden: 29. November ab 20 Uhr und 1. Dezember von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus Welschenkahl (gegenüber Hausnummer 21). red