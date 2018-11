Erlös eines Konzertes kam an wichtigen Stellen an

Ende des Schuljahres 2017/18 veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Event Management der Regiomontanus-Schule ein Benefizkonzert. Die dabei erwirtschafteten Einnahmen in Höhe von 2300 Euro wurden nun zu gleichen Teilen an die Stiftung für krebskranke Kinder Coburg und an den elfjährigen Coburger Laurin Frank zur Finanzierung einer benötigten Delfintherapie gespendet. Bei der Spendenübergabe waren anwesend: Johannes Hertrich (Leiter der AG Event Management), Anja Golle (stellvertretende Schulleiterin der Regiomontanus-Schule), Uwe Rendigs (Vorsitzender der Stiftung für krebskranke Kinder), Oliver und Katrin Frank (Laurins Eltern) und Gerhard Schmid (Schulleiter der Regiomontanus-Schule). red