Erlös der Ü30-Party unterstützt Jugendarbeit in Vereinen

Tanzen, Spaß haben und damit noch etwas Gutes tun: Das war auch in diesem Jahr wieder die Ü30-Party der SPD Herzogenaurach im Vereinshaus.

"Die Besucher hatten viel Spaß bei super Musik und großartiger Stimmung", blickten die Organisatoren auf die Veranstaltung zurück.

Bereits zum vierten Mal war zur Ü-30-Party eingeladen worden und der Zuspruch sei wieder groß gewesen. Mehr als 350 Besucher kamen zur langen Partynacht ins Herzogenauracher Vereinshaus, um zu Klassikern und aktueller Musik zu tanzen und zu feiern.

Das DJ-Duo Peter und Gerd sorgte mit einer Mischung aus 80er-Hits, Rock und Partysongs dafür, dass es eine lange Nacht wurde. Die Organisation lag in den Händen der Stadträtinnen Sandra Wüstner und Susanna Gräwe, Stadtrat Holger Auernheimer sowie Claudia Leuschner, unterstützt wurden sie von vielen fleißigen Helfern.

Wie schon in den Vorjahren wurde der Gewinn gespendet und in diesem Jahr freuten sich die RKV Solidarität 1906 e.V. und der Radfahrer Club 1894 e.V. sowie die BMX RSG Herzogenaurach e.V. über jeweils 500 Euro für ihre Nachwuchsarbeit im Verein. "Das ist einer unserer liebsten Termine", erklärte Sandra Wüstner bei Übergabe der drei Kuverts an Heike Wenisch (Vorsitzende Soli) und an die beiden Vorsitzenden Norbert Bohne und Anita Nowak von der BMX RSG und an den 2. Vorsitzenden Nelson Madlangbayan vom Radfahrer Club.

"Es ist uns besonders wichtig, Kinder und Jugendliche für den Radsport zu begeistern, und da ist uns jede Spende willkommen", erklärte Nelson Madlangbayan.

Auch bei der BMX RSG ist jede Spende willkommen, denn die Flutlichtanlage musste erneuert werden, erzählte Norbert Bohne.

Auch die sehr erfolgreiche Jugendarbeit der RKV Solidarität ist kostenintensiv und jede Spende wird dankbar angenommen.