"Royal Guitar Club" - ein Name, der Bände spricht. Die vier Musiker aus Deutschland und Österreich gehören zu jener Spezies von Künstlern, die der Virtuosität die Sporen geben. Das Resultat: Erlesene Kompositionen und Interpretationen, exzellent vorgetragen auf den 24 Saiten ihrer akustischen Gitarren. Zu hören sind diese am Freitag, 11. Oktober, ab 20 Uhr im "TECnet-Zentrum" des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "TECnet Obermain" in Burkersdorf.

Die vier Musiker verbeugen sich mit hochwertigen Eigenkompositionen, betörenden Instrumentalstücken und Interpretationen bekannter Songs vor so unterschiedlichen Musikern wie Gary Moore, Marc Cohn, Al Di Meola oder Paco de Lucia. Mit einer enormen Stilvielfalt gelingt es den vier Herren, ihr Publikum auf eine Entdeckungsreise aus altbekannten und neu komponierten Melodien und Arrangements mitzunehmen. Ob Blues-Feeling, Flamenco-Rhythmus oder Jazz-Solo - es wird viel Herzblut in jede Note gesteckt und in einem unverwechselbaren Stil verewigt.

Axel Friedrich verleiht den Liedern mit seiner rauen Stimme ein ganz besonderes Flair. Referenzen haben er und seine Freunde Gerry Klein, Armin Bruckmeier und Alex Hilzenhauer jede Menge aufzuweisen. Im Verlaufe ihrer Karriere arbeiteten die Fingerakrobaten mit Produzenten und Szene-Größen wie Dieter Roth ("Pur"), Sander van der Heide (Lionel Richie) oder Gerhardt Wölfle (John McLaughlin) zusammen. Dabei konnten sie jede Menge Erfahrungen sammeln, die sie nun an ihre Zuhörer weitergeben.

Im Frühjahr 2011 erschien ihr von der Kritik hochgelobtes Debütalbum "Dreamscapes and timelines". Hinter dem Mischpult saß kein Geringerer als Tonmeister Wolfgang Spannberger, der auch schon für Österreichs Musiklegende Hubert von Goisern an den Reglern saß. Nach unzähligen Auftritten in ganz Europa hatte das Quartett mit dem selben Produktionsteam das Album "Kingly Desperadoes" aufgenommen, das im Spätsommer 2014 das Licht der Welt erblickte.

Alles in allem lässt der "Royal Guitar Club" das Publikum spüren, dass auch in dieser schnelllebigen Musikepoche noch zeitlose Kompositionen und Harmonien entstehen können.

Karten sind im Vorverkauf unter www.okticket.de sowie an der Abendkasse erhältlich.