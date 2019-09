Der Kurs "Englisch-Conversation" der Volkshochschule Kreis Kronach startet in diesem Semester neu. Teilnehmer mit Vorkenntnissen können Erlerntes umsetzen. Beginn ist am Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr, in der Berufsschule, Lehrsaal A 008. Anmeldung bei der Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red