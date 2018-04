Hammelburg 10.04.2018

Stadtbibliothek

Erlebt und erzählt

In der Veranstaltungsreihe "Erlebt & erzählt" der Stadtbibliothek Hammelburg findet am Mittwoch, 18. April, der nächste Erzählschoppen statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Das Motto lau...