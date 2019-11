Erlebnisturnen für Kinder und Familien

Das Erlebnisturnen des Turn- und Sportvereins Ebenhausen findet im November ausnahmsweise an einem Samstag statt - 9. November - , da man sich an der deutschlandweit durchgeführten Aktion "Tag des Kinderturnens" des Deutschen Turnerbundes beteiligt. Die Kinder können das Kinderturnabzeichen erwerben und bei der "Purzelbaumchallenge" mitmachen. Der Kinderturntag findet in der Turnhalle Ebenhausen statt und beginnt für die Kindergartenkinder um 15.10 Uhr und für die Schulkinder um 16.15 Uhr. Der TSV Ebenhausen bietet das Erlebnisturnen als besonderes erlebnispädagogisches Bewegungsangebot für Integration den Kindern, Familien mit Migrationshintergrund und Einheimischen an: Mit gemeinschaftsfördernden Bewegungsgelegenheiten werden in spielbetonter, freier Form neben motorischen Grunderfahrungen vor allem psychosoziale Inhalte vermittelt. Das Erlebnis und der Spaß am gemeinsamen sich Bewegen stehen dabei im Mittelpunkt. sek