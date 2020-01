Der Turn- und Sportverein Ebenhausen richtet am Freitag, 17. Januar, in der Turnhalle ein Erlebnisturnen für Familien und Kindern bis zwölf Jahre aus, und zwar für Migranten und Einheimische. Die Stunde für die Kindergartenkinder läuft von 15.10 bis 16.10 Uhr. Die Schulkinder bis zirka zwölf Jahre sind von 16.15 bis 17.15 Uhr an der Reihe. sek