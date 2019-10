Erlebnistour "Wild und Wein"

"Wild und Wein" lautet das Motto der Erlebnistour Tourismusregion Obermain-Jura am Samstag, 5. Oktober. Einzigartige Natur sowie spannende Geschichten begleiten die Teilnehmer auf der etwa zehn Kilometer langen Wanderung rund um das Juradorf Arnstein, Kötteler Grund, Heideknock und kleines Felsenlabyrinth - die Tour bietet hoch aufragende Felsformationen und herrliche Ausblicke auf den felsigen Jura und das Kleinziegenfelder Tal. Unterwegs erzählt H. Hetz Interessantes rund um das heimische Wild und die Jagdgeschichte. Zur Stärkung serviert Familie Zeis ein kleines Wildpicknick inmitten der Natur. Neben dem Genuss erfahren die Teilnehmer mehr über die Zubereitung von Wildspezialitäten. Passende Frankenweine runden das Erlebnis ab. Die Tour dauert etwa vier Stunden, Treffpunkt ist um 13.45 Uhr am Dorfplatz in Arnstein. Festes Schuhwerk ist angeraten. Eine Teilnahme ist ausschließlich bei Anmeldung und Bezahlung der Gebühr im Voraus möglich. Die Anmeldung ist online über die Volkshochschule im Landkreis Lichtenfels (www.vhs-lif.de) oder direkt in der Tourist-Information Weismain möglich, bei der Rückfragen unter Telefon 09575/922011 oder per E-Mail an info@stadt-weismain.de möglich sind. red