Erlebnistag für alle Sinne

Der Verein Leib & Seele veranstaltet einen Erlebnistag für alle Naturfreunde in der Kulisse des Michelsberges. Im Mittelpunkt steht Lebensfreude zusammen mit Qigong, gutem Essen und Gesang. Unter fachlicher Leitung von Prof. Dr. Gerken lernen die Teilnehmer die Vielfalt der Wildkräuter vor der Haustür kennen. Mit allen Sinnen erleben sie dabei die Umgebung und tauchen ein in die Kräuter- und Baumwelten. Heiko Herbert begleitet mit seiner intuitiven Musik und inspiriert zum Mitsingen. Start ist am Samstag, 4. Mai, um 9.30 Uhr, das Ende ist gegen 18 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich unter Tel.: 0152/340 699 54, Fr. Heinisch, oder info@leib-und-seele-ev.de . sek