Wer hat Lust am Dienstag, 6. August, einen Tag auf der Pferde-Ranch in Hambach zu verbringen? Die Kinder dürfen die Tiere streicheln und wer sich traut auch reiten, voltigieren und mit dem Planwagen fahren. Die Veranstaltung ist Teil des Ferienspaßprogrammes. Abfahrt ist um 9.30 Uhr mit dem Bus ab Jugendzentrum, Rückkehr gegen 18.30 Uhr. Interessierte melden sich unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de an. Fragen werden unter Tel.: 0971/807 13 01 beantwortet. sek