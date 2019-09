Die Initiativen Frauen für Frauen und Elan laden zu einem Netzwerk-Event für Frauen ein: Nach dem Motto "Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel - man weiß nie, was darin steckt" findet am Dienstag, 22. Oktober, ein Erlebnisausflug ins Blaue statt. Start ist um 18.30 Uhr am Bahnhofplatz. Gegen 22 Uhr ist die Rückkehr geplant. Tickets gibt es bis zum 30. September in der Touristinfo in der Herrngasse. red