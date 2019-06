Erlebnisreise durch Australien

Nach einem Inlandflug nach Alice Springs, in das heiße Herz Australiens, fuhren Gerd und Rosi Schindelmann mit einem kleinen Wohnmobil an der Ostküste 2500 Kilometer auf einer der schönsten Straßen der Welt von Cairns bis hinunter nach Brisbane, der Hauptstadt des Sonnenstaates Queensland. Mit Lichtbildern wollen Gerd und Rosi Schindelmann am Dienstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr im Europa-Center Hausen über diese vergangene Reise und ihre Erlebnisse in diesem schönen Land berichten. Der Vortrag ist kostenlos, und alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. sek