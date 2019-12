Erlebnispfad kommt in Bewegung

Lange mussten die Reichenbacher darauf warten, nun ist es so weit: Der herbeigesehnte generationsübergreifende Bewegungs- und Erlebnispark auf dem Areal der Rennsteigstraße 16 geht in die Umsetzung. Die Planungen waren nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse mit einer Kostensteigerung nochmals mit der Regierung abgestimmt worden.

Seit November liegt die Bewilligung vor, weswegen mittlerweile mit den Erdarbeiten begonnen werden konnte. "Die Spielgeräte wurden bestellt. Nunmehr muss die Planung für das Gebäude und das restliche Umfeld vorranging erfolgen", freute sich Bürgermeisterin Karin Ritter (SPD) auf eine schnellstmögliche Umsetzung der städtebaulichen Maßnahme, gefördert von der Förderoffensive Nordostbayern.

Wohnhäuser müssen weichen

Für das gleiche Förderprogramm hat Reichenbach als weitere Projekte die Kirchstraße 4 und die Hauptstraße 5 angemeldet, die sich nach erfolgtem Grunderwerb bereits im Besitz der Gemeinde befinden. Geplant ist - nach dem Abriss der beiden Wohnhäuser - eine städtebauliche Aufwertung beziehungsweise Neugestaltung des Umfelds. Nach Abbruch der Kirchstraße 4 soll auf der Freifläche ein Verweilbereich mit Infotafel entstehen. Zudem sollen drei öffentliche Stellplätze errichtet werden.

In Planung befindet sich der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Kooperation mit dem Landratsamt und dem Wasserzweckverband Frankenwaldgruppe (FWG). Das Thema wird in der nächsten Gemeinderats-Sitzung am 14. Januar behandelt, an der auch der verantwortlich zeichnende Planer teilnehmen wird.

Im Gange sind auch die Vorplanungen für die Turnhalle und ehemalige Schule. Bei der Sitzung im Mai hatte die Variante mit einem dreigeschossigen Südwestteil und dem Abbruch des Nordwestteils die mehrheitliche Zustimmung des Gemeinderats gefunden.

Vorbereitungen laufen zudem für die Umgestaltung des Teichgeländes. Ritter verwies auf das vorgenommene Grundstücks-Tauschgeschäft, wodurch die Gemeinde nunmehr im Besitz des zuvor in Privateigentum gestandenen Streifens im Bereich hinter der Hütte sei. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, das komplette Umfeld attraktiver zu gestalten.

Nahezu abgeschlossen ist die Verbreiterung des Auwiesenweges mit Ausbesserung der Straßen, was gänzlich in Eigenregie ohne Hinzuziehung von Unternehmen geleistet wurde.

Zwecks Verbesserung des Mobilfunkempfanges hat sich die Gemeinde für das Mobilfunk-Förderprogramm der bayerischen Staatsregierung angemeldet, nachdem man bei der Telekom-Aktion "Wir jagen Funklöcher" aufgrund einer Komplett-Abdeckung über Vodafone nicht zum Zuge kommt.

Finanzielle Lage erfreulich

Weitere wichtige Beschlüsse waren der Abschluss einer interkommunalen Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Kronach für mehr Datenschutz- und Informationssicherheit sowie die Anschaffung verschiedener Kleingeräte und eines Traktor-Heckcontainers.

"Auch in diesem Jahr gab unsere finanzielle Lage wieder keinen Grund zur Klage", bekundete die Bürgermeisterin. Voraussichtlich werde man den Rücklagen erneut circa 180 000 Euro zuführen können, wodurch diese zum Jahresende rund 930 000 Euro betragen.

Zum Jahresanfang hatte die Gemeinde Reichenbach Darlehensverbindlichkeiten von 86 800 Euro. Zusätzlich zur ordentlichen Tilgung von 16 100 Euro konnte man eine Sondertilgung von 33 300 Euro leisten, so dass zum Jahresende noch eine Restschuld von 37.400 Euro zu Buche steht.

Ein besonderes Lob gab es für Elena Förtsch, die in diesem Jahr am Kaspar-Zeuß-Gymnasium ihr Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,7 absolvierte. Die 19-Jährige will zusammen mit einer Freundin ab Mai für zwei Monate Peru bereisen und ab Herbst ein Studium beginnen.

Außerdem gab Ritter die Einladung des "Don Bosco"-Kindergartens Reichenbach zum Faschingstanz am 18. Januar im Pfarrsaal Reichenbach weiter. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tische können unter 0160/ 92804440 reserviert werden.