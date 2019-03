"Erlebnisfelsen" mit Neuerung in der Saison

Am Samstag, 30. März, startet der "Erlebnisfelsen" Pottenstein in die neue Sommerrodelsaison. In der letzten Saison wurde der Umbau von einem reinen Sommerrodelbahnstandort hin zu einem "Erlebnisfelsen" vollzogen, der in diesem Jahr komplettiert wird. Ab diesem Wochenende hat der "Erlebnisfelsen" Pottenstein wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red