Erlebnisfahrt ins Saarland

In der ersten Maihälfte war für vier Tage das Saarland das Ziel des Münnerstädter Rhönklubs mit 30 Teilnehmern. Über Karlsruhe mit dem Sitz des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesgerichtshofes ging die Fahrt zunächst zur Garnisonsstadt Saarlouis, die der französische Sonnenkönig Louis XIV. erbauen ließ, für eine kurze Stadtbesichtigung. Im Bawelsberger Hof nahe Dillingen bezog die Reisegruppe Quartier.

Am Folgetag lernten die Teilnehmer die Landeshauptstadt Saarbrücken und das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte kennen. Tags darauf lockte das Keramikmuseum samt Outlet-Center in Mettlach. Weiter ging es zur Cloef, um die Saarschleife an diesem Tag bei Bilderbuchwetter zu genießen, während es sonst täglich regnete. Der Besuch der nachgebauten römischen Villa Borg mit Archäologiepark und die Besichtigung eines antiken römischen Mosaiks im Nachbarort Nennig sowie eine nochmalige Einkehr im historischen Saarlouis rundeten den Tag ab.

Die Heimfahrt erfolgte über den auf der deutsch-französischen Grenze befindlichen archäologischen Europapark in Bliesbruck-Reinheim, wo das Grab einer keltischen Fürstin und das Gelände eines römischen Landgutes besichtigt wurde. Die Weiterfahrt über Worms mit Besuch des dortigen Domes rundeten die kulturelle Erkundungs- und Erlebnisfahrt ab und alle Teilnehmer kamen wieder wohlbehalten daheim an. red