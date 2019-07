Erlanger VHS macht Ferien

Die großen Schulferien stehen vor der Tür und auch an der Volkshochschule Erlangen geht das Sommersemester zu Ende. Ab Montag, 29. Juli, bleiben deshalb das Servicebüro und die Geschäftsstelle in der Friedrichstraße 19 bis einschließlich Dienstag, 20. August, für drei Wochen geschlossen. Einschreibungen für Kurse sind erst ab Mittwoch, 21. August, möglich. Das Herbst-/Wintersemester beginnt offiziell am Sonntag, 22. September, um 11.15 Uhr mit der Eröffnung der Kunstausstellung "Farbe und Seele" im Wildenstein'schen Palais (Friedrichstraße 19). Im benachbarten Egloffstein'schen Palais erinnert am 20. September ab 18 Uhr eine Lange Nacht der Volkshochschulen an deren Gründung vor 100 Jahren. red