Erlanger Unfallchirurgie hat einen neuen Direktor und eine neue Struktur

Als Direktor der neuen unfallchirurgischen Klinik - orthopädische Chirurgie des Universitätsklinikums Erlangen wurde jetzt Prof. Dr. Mario Perl, bislang leitender Oberarzt an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau, begrüßt. Der 43-Jährige ist Nachfolger von Prof. Dr. Friedrich Hennig, der von 1994 bis zu seiner Pensionierung die unfallchirurgische Abteilung geleitet hat.

Perls Ziel ist es laut Pressemitteilung der Uniklinik, in den kommenden Jahren ein national führendes Zentrum für Unfallchirurgie und Orthopädie in Erlangen zu realisieren. "Ich möchte zunächst die Kernsektionen Akut- und Sporttraumatologie, Wirbelsäulenchirurgie, Alterstraumatologie und Endoprothetik schrittweise weiterentwickeln und auch das berufsgenossenschaftliche Heilverfahren vor Ort stärken, das bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten greift", erklärt Perl. Die besondere Breite des Fachgebiets Orthopädie und Unfallchirurgie bedinge eine Organisationsstruktur mit starken Sektionen in Eigenverantwortung. Die enge Kooperation mit den Kostenträgern der gesetzlichen Unfallversicherung, mit regionalen Kliniken, aber auch mit niedergelassen Fachärzten ist dem neuen Klinikdirektor wichtig.

Eine Hauptaufgabe der Erlanger Unfallchirurgie ist die Versorgung von Schwerstverletzten aus der Metropolregion Nürnberg. Außerdem werden über eine eigene Hochschulambulanz Patienten in Spezialsprechstunden für Sportorthopädie/Sporttraumatologie, Arbeitsunfälle, Wirbelsäule, Schulter, Ellenbogen, Becken, Hüfte, Knie, Fuß und Endoprothetik behandelt. Darüber hinaus gibt es eine eigene Spezialsprechstunde für Kinder.

Spitzensportler werden betreut

Ein weiterer Schwerpunkt der Unfallchirurgie ist die Betreuung von Spitzensportlern. Dazu gibt es unter anderem Kooperationen mit der Spielvereinigung Greuther Fürth, dem Handballclub Erlangen und fünf weiteren Sportvereinen. "Für die besonderen Ansprüche der Freizeit- und Profisportler habe ich von meinem Vorgänger eine optimale technische und personelle Infrastruktur übernehmen können, die ich nun weiter ausbauen möchte", so Perl. Der gebürtige Schwabe ist im Allgäu aufgewachsen, verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Aus der unfallchirurgischen Abteilung wurde im Februar 2019 mit dem Leitungswechsel die "Unfallchirurgische Klinik - orthopädische Chirurgie" gebildet. Aktuell verfügt die Klinik über 68 Betten im modernen Bettenhaus des chirurgischen Zentrums in Erlangen. Hinzu kommen Betten im Erlanger Malteser Waldkrankenhaus St. Marien und im Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt. Rund 250 Schwerstverletzte werden jedes Jahr von den Erlanger Unfallchirurgen versorgt. Damit gehört die jüngste Klinik des Uni-Klinikums Erlangen zu den zehn größten Polytraumazentren in Deutschland. Im Jahr 2017 wurden in der Erlanger Unfallchirurgie rund 25 000 Patienten ambulant und 3500 stationär versorgt. Weitere Infos unter www.unfallchirurgie.uk-erlangen.de. red