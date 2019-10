Erlanger sollen auf dem Fahrrad für eine lokale Verkehrswende kämpfen

Die Erlanger Gruppe von "Fridays for Future" ruft heute um 16 Uhr zu einer Fahrraddemo auf. Startpunkt der Demonstration wird der Erlanger Schlossplatz sein. Die Demonstration wird sich laut Pressemitteilung der Organisatoren vorrangig um das Thema der Mobilitätswende drehen. In diesem Rahmen wird außerdem für den Erlanger Radentscheid geworben, den "Fridays for Future" unterstützt.

Da es sich bei dem Protest um eine Fahrraddemo handelt, sind alle Protestierenden dazu angehalten, ihre Fahrräder mitzunehmen, jedoch kann an der Anfangs- und Endkundgebung am Schlossplatz auch ohne Fahrrad problemlos teilgenommen werden. Da bei der Demonstration mit dem Bürgerbegehren "Erlangen, tritt in die Pedale - Radentscheid für eine lebenswerte Stadt" kooperiert wird, gibt es auch die Möglichkeit, für den Radentscheid zu unterschreiben.

Durch die Ausrufung des Klimanotstandes im Mai durch den Erlanger Stadtrat bekennt sich die Stadt Erlangen dazu, die Bekämpfung der Klimakrise als Aufgabe höchster Priorität anzuerkennen. Ein erster Maßnahmenkatalog wurde auf Druck von "Fridays for Future" im Juli im Stadtrat verabschiedet, jedoch sind die von den Parteien getroffenen Maßnahmen bei Weitem nicht ausreichend, heißt es in dem Aufruf zur Demo.

Radnetz schnell ausbauen

Zur Bewältigung der Klimakrise sei eine Verkehrswende essenziell, da der Bereich der individuellen Mobilität in Deutschland für mehr als 18 Prozent der Treibhausemissionen verantwortlich sei. Für die lokale Verkehrswende in Erlangen und Umgebung spiele der Ausbau der Fahrradinfrastruktur eine sehr große Rolle.

Damit mehr Leute auf das Fahrrad umsteigen und besonders auch in den Stadträndern das Fahrrad als primäres Verkehrsmittel genutzt wird, müssten die Attraktivität, Sicherheit und der Umfang der Fahrradinfrastruktur schnellstmöglich gesteigert werden. Aus diesem Grund unterstützt die Erlanger "Fridays for Future"-Gruppe ausdrücklich das Bürgerbegehren "Radentscheid Erlangen" und steht hinter allen zehn Zielen, die die Bürgerinitiative am Wochenende veröffentlicht hat. Erlangen müsse endlich wieder seiner Vorreiterrolle als Fahrradstadt gerecht werden und den Ausbau des Radnetzes schnell vorantreiben. Dieses solle besonders auch für Lastenräder und Transportanhänger geeignet sein. Langfristig müsse das Ziel sein, den innerstädtischen Automobilverkehr auf annähernd Null zu reduzieren. Gemeinsam mit allen Generationen soll die Verkehrswende schnellstmöglich gelingen und Erlangen eine lebenswerte, gesunde und treibhausneutrale Stadt werden. red