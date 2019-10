Erlanger säubern ihre Stadt

Vergangenen Montag wurde am Gymnasium Fridericianum in Erlangen die diesjährige Aktion "Saubere Stadt, sauberer Wald, saubere Gewässer" offiziell gestartet. Unter Regie des städtischen Amtes für Umweltschutz und Energiefragen haben sich heuer 4396 Teilnehmer angemeldet. Insgesamt 53 Schulen, Vereine, Organisationen, Kindergärten, Kirchengemeinden und Familien sammeln Müll und Unrat im ganzen Stadtgebiet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Belohnung für Kinder

Jedes der 3846 teilnehmenden Kinder erhält eine Freikarte für drei Besuche in den Erlanger Bädern - die Erlanger Stadtwerke unterstützen die Müllsammelaktion. Beim Auftakt am Fridericianum dankten Oberbürgermeister Florian Janik (SPD), Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens (Grüne) und Schulleiter Gerhard Nöhring den Schülern für ihr Mitwirken. Einige Organisationen und Vereine sammelten bereits am ersten Oktoberwochenende. Mitarbeiter des Betriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung holten die "Ergebnisse" ab. Noch bis Anfang nächster Woche werden fleißige Sammler unterwegs sein. red