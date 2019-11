Erlanger Rotary-Club zeichnet Informatiker aus

Der "Exzellenzpreis zum Wohle der Gesellschaft" geht an den Erlanger Wissenschaftler Bjoern Eskofier. Der amtierende Präsident des Rotary-Clubs Erlangen-Schloss, Gerhard Hammer, verlieh die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung am vergangenen Freitag zum ersten Mal. Das geht aus einer Pressemitteilung des Clubs hervor.

Mit seinen Arbeiten schaffe es der Preisträger auf exzellente Weise, Informatik, Medizin und Medizintechnik zu verbinden und so die Grundlagen für Anwendungen zu erforschen, die vielen Menschen helfen. In seiner Laudatio würdigte Erich R. Reinhardt, der Vorsitzende des Vereins "Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg", besonders die Forschungen des Preisträgers im Bereich der Fitness und der medizinischen Prävention. Die Ergebnisse führten unter anderem dazu, den Verlauf der unheilbaren Parkinson-Krankheit für Patienten angenehmer zu gestalten.

Bjoern Eskofier studierte und forschte weltweit. Seit 2011 lehrt er an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, derzeit als Heisenberg-Professor für Computer-Science.

Aufbruchstimmung

Joachim Hornegger, der Präsident der Universität, lobte die neue Auszeichnung. Der "Exzellenzpreis zum Wohle der Gesellschaft" des Rotary-Club Erlangen-Schloss werde dazu beitragen, das Innovationsgefühl in der Region zu stärken und Aufbruchstimmung in die Köpfe zu bringen. Schließlich sei die FAU nach einem neuen Ranking die innovativste Uni in Deutschland, in Europa liegt sie auf Platz zwei und weltweit auf Platz 14. "Daran tragen Wissenschaftler wie Bjoern Eskofier einen großen Anteil", so Hornegger.

Gerwig Argow, der Governor des Rotary-Distrikts 1880 betonte in seinem Grußwort, wie wichtig Innovation sei, um die Gesellschaft voranzubringen. red