Erlanger Haus der Kirche feiert Geburtstag

Am 22.10.2016 öffnete das "Kreuz+Quer" am Erlanger Bohlenplatz nach umfangreichen Renovierungsarbeiten seine Pforten. Damit fiel der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte, die sich so am Anfang wohl niemand hätte träumen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Teams von "Bildung evangelisch" und des "Kreuz+Quer" feiern ihr "Dreijähriges" mit allen, die sich dem Haus der Kirche verbunden fühlen. Um 17 Uhr startet das Programm mit einer Führung durch die Ausstellung "Flüsternde Farben im Kopf". Danach begrüßt Hans Jürgen Luibl, geistiger Vater, Mit-Initiator und Geschäftsführer des "Kreuz+Quer", die Gäste zum Sektempfang.

Das Haus der Kirche in Erlangen, das unter dem Markennamen "Kreuz+Quer" firmiert, ist keine Veranstaltungslocation im üblichen Sinne. Schon die Geschichte des Gebäudes ist einzigartig. Ursprünglich als Kirche der deutschen hugenottischen Gemeinde gebaut, ist es heute ein Schmuckstück mitten in Erlangen. Es ist ein Haus, das offen ist für Kirche und Kultur, für Wissenschaft und Feier, für Diskussion und Begegnung. Längst hat sich das Haus mit seiner besonderen Atmosphäre als Plattform für niveauvolle Veranstaltungen etabliert. Die verschiedenen Veranstaltungsräume tragen die Namen großer Reformatoren.

Der geräumige Katharinensaal im Obergeschoss - für Tagungen und Kongresse, Konzerte, Vorträge, Tanzveranstaltungen und größere Feierlichkeiten stark frequentiert - verdankt seinen Namen gleich drei Katharinen. Nomen est omen: Da ist die geistreiche Katharina von Alexandrien, die mit den Philosophen ihrer Zeit diskutierte als Frau der Bildung in einem Haus für die Bildung. Die heilige Katharina von Siena steht als Vertreterin der spirituellen Bildung für ein Haus mit spirituellen Angeboten. Nicht fehlen darf "Herr Käthe", Katharina von Bora, die resolute Ehefrau Luthers, deren geschäftstüchtiger Geist über dem Haus schwebt und für ein offenes, gastliches Haus steht. red