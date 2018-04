Erlanger Grüne laden zur Vollversammlung

Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Erlangen-Stadt, und die Grüne Liste, laden ihre Mitglieder am kommenden Donnerstag zur Vollversammlung in "Die Villa" in der Äußere Brucker Straße 49 in Erlangen ein. Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem Diskussion und Beschlussfassung zu Neustadt West, die Beratung über die weitere Durchführung der Vollversammlung sowie das Jubiläum "40 Jahre Grüne Liste". Beginn am Donnerstag, 19. April, ist um 20 Uhr. red