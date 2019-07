Erlanger Bismarckstraßenfest

Am Wochenende des 13. und 14. Juli trifft sich die feiernde Menge zum inzwischen 31. Straßenfest in der Erlanger Bismarckstraße (im südlichen Teil). Das Fest wird von gegenwärtigen und ehemaligen Bewohnern des Viertels organisiert. Noch immer ist das Fest selbst organisiert und unkommerziell. Alle Bands treten ohne Gage auf und alle arbeiten unentgeltlich mit. Ein großer Teil des Erlöses wird an politische und soziale Projekte gespendet. Fürs leibliche Wohl gibt es Landbier aus der fränkischen Schweiz und natürlich allerhand Nichtalkoholisches, Wein und lecker Essen. An beiden Tagen ist für Kinderprogramm gesorgt. Das Fest

ist geöffnet am Samstag von 16 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Das Musikprogramm ist wie immer gut gemischt. red