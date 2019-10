Erlanger Arzt erhält Auszeichnung

Der Martin-Gülzow-Preis geht in diesem Jahr an Dr. Sebastian Zundler. Er ist Arzt und Forscher an der Medizinischen Klinik 1 - Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie des Universitätsklinikums Erlangen. Zundler erhält die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung für seine richtungsweisende Arbeit im Bereich der klinischen Gastroenterologie, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) vergibt jährlich den Preis. In der ausgezeichneten Arbeit beschäftigen sich Dr. Zundler und sein Team mit der Auswirkung der Blockade sogenannter Integrine auf der Zelloberfläche auf die Wanderungsbewegung und Funktion von bestimmten Immunzellen.Seine Erkenntnisse können bei der Therapie von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen zum Einsatz kommen. red