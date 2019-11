Erlangen in weihnachtlichem Glanz

Das City-Management Erlangen hatte vor einiger Zeit zur Unterstützung der Weihnachtsbeleuchtung aufgerufen und zahlreiche Partner für dieses Gemeinschaftsprojekt gewonnen, das im engen Austausch mit den Erlanger Stadtwerken umgesetzt wird. Dem finanziellen Engagement der Stadt Erlangen und 78 Partnern aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung ist es laut einer Pressemitteilung des City-Managements zu verdanken, dass ab Freitag, 22. November, eine mit über 15 000 Lichtelementen geschmückte Weihnachtsdekoration die Hugenottenstadt erstrahlen lässt. Für dieses Jahr ermöglichte die Stadt Erlangen mit Investitionen im mittleren fünfstelligen Bereich eine Überarbeitung der Lichtelemente für einen noch energieeffizienteren Betrieb.

"Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre es nicht möglich, eine Weihnachtsbeleuchtung in diesem Format umzusetzen. Und diese ist essenziell für unsere Gewerbetreibenden, denn mit der Weihnachtsstadt Erlangen unterstützen wir in der absatzstärksten Zeit des Jahres das attraktive Einkaufserlebnis in unserer Stadt", erklärt Christian Frank, Geschäftsführer des City-Management Erlangen.

Bereits seit 2009 wird in Erlangen auf energiesparende LED-Beleuchtung gesetzt und 2019 war es nötig, Erneuerungsmaßnahmen bei den vor zehn Jahren eingeführten LED-Sternenornamenten vorzunehmen. Die 26 Überspannungen in der Hauptstraße, 50 LED-Weihnachtssterne in der Nürnberger Straße und zwei Doppelsterne am Martin-Luther-Platz konnten so zusätzlich mit kleineren LED-Einheiten ausgestattet werden.

Betrieb mit Grünstrom

Wie bei "Erlangen on Ice" wird die Weihnachtsbeleuchtung mit Tüv Nord geprüftem "ERconomy proNature"-Grünstrom der Erlanger Stadtwerke betrieben. Die Taktung der Weihnachtsbeleuchtung soll auch möglichst ressourcenschonend sein, weswegen sie nur zu den frequenzstarken Zeiten von Montag bis Freitag, 15 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr angeschaltet ist.

Zusätzlich zur Weihnachtsbeleuchtung stehen seit wenigen Tagen drei Weihnachtsbäume am Rathausplatz, am Hugenottenplatz und am Martin-Luther-Platz. Am Mittwoch und am Donnerstag wurden die jeweils etwa 8,5 Meter hohen Nordmanntannen unter Einsatz von Drehleiterfahrzeugen weihnachtlich geschmückt. red