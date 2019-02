"Erlangen erzählt" bringt Menschen ins Gespräch

In der Kellerbühne des E-Werks trafen sich unlängst Menschen ganz unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Erfahrungen. Das Projekt "Erlangen erzählt" lädt regelmäßig an verschiedene Orte und zu interessanten Themen ein. Wer sich dafür interessiert und davon angesprochen fühlt, kann einfach teilnehmen und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen.

Moderator Felix Kaden erzählte von seinen Idolen und davon, wie er sich von den "Fantastischen Vier" ebenso zu seiner lyrischen Rhythmik inspirieren ließ wie von Thor Heyerdahl zu seinem Text übers Meer: "Jeder Kopf ist eine Matrix - und aus den Textfragmenten entstehen wiederum Texte." Selbstverständlich hat die Kriegs- und Nachkriegsgeneration andere Idole als Menschen, die wesentlich jünger sind, doch gleich ist ihnen, dass sie Menschen brauchen, zu denen sie aufsehen können. Das gilt für Schauspieler als Idole ebenso wie für Sportler, Künstler oder Wissenschaftler. Sie haben etwas erreicht, für das sie bewundert werden. "Das Idol muss einen Nerv bei einem selbst treffen", ist sich ein älterer Mann ganz sicher, der bis heute Max Morlock verehrt.

Organisatorin und Projektverantwortliche Felicitas Keefer war mit der Resonanz und der Intensität der Gespräche sehr zufrieden. Auch den Teilnehmern hat es spürbar gefallen. Wer unter der Überschrift "Erlangen erzählt" selbst mit Menschen sämtlicher Altersstufen in Kontakt kommen möchte, kann das nächste Mal einfach in den VHS Club International in der Friedrichstraße 17 kommen. Dort findet am Dienstag, 12. März, in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr das nächste Erzählcafe mit dem Titel "Erlangen im Wandel" statt.