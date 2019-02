Erkrankung frühzeitig erkennen

Zum Weltkrebstag am Montag, 4. Februar 2019, betont Sabine Dittmar als gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion die Wichtigkeit von Prävention. Sie begrüßt die von der Bundesregierung gestartete "Nationale Dekade gegen den Krebs". 500 000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich neu an Krebs. Bei jedem Zweiten werden laut Robert-Koch-Institut im Lauf des Lebens Krebszellen entdeckt. Die Behandlung sei noch immer eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit.

Die Nationalen Dekade gegen Krebs setze ein wichtiges Signal. "Forschung ist wichtig und bringt den Kampf gegen den Krebs voran", erklärt die Politikerin. Modernste Analysemethoden, aber auch die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten. Ziel müsse sein, Forschungserfolge schnell für den Patienten verfügbar zu machen. Mindestens genauso wichtig sei aber die Vorsorge. "Schon heute sorgen immer bessere Therapiemöglichkeiten dafür, dass viele Arten von Krebs gut behandelt werden können", berichtet die Ärztin. Entscheidend ist eine rechtzeitige Diagnose. Je früher ein Tumor erkannt wird, desto größer sind die Überlebenschancen. Die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen sollten regelmäßig wahrgenommen werden.

Experten schätzen, dass etwa die Hälfte aller Krebsfälle durch einen gesunden Lebensstil vermieden werden könnte. Dazu gehören ein rauchfreies Leben, regelmäßige Bewegung und ein normales Körpergewicht, ein geringer Alkoholkonsum und ausreichender Schutz vor UV-Strahlung. red