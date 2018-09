Erkenntnisse statt Resultate

Beim achten Handball-Vorbereitungsturnier des HC Forchheim sollten die zehn Jugendteams des Gastgebers kurz vor Saisonstart nochmal üben und zusammenwachsen. Für die Trainer war es eine der letzten Gelegenheiten, Dinge zu verbessern. Gespielt wurde an zwei Tagen in den beiden Gymnasium-Hallen. In acht Turnieren traten jeweils mindestens eine Forchheimer und mehrere Gastvereine an. In der E-Jugend waren sogar über 40 Kinder zwischen acht und zehn Jahren in drei HC-Teams am Start. Einen offiziellen Sieger gab es in dieser Altersklasse nicht.

Viele Eltern und Jugendliche waren als Kampf- oder Schiedsrichter aktiv und halfen bei der Verpflegung. Die Männer des HC übernahmen in den Pausen ihres Trainingslagers Schiedsrichteraufgaben und feuerte den Nachwuchs von der Tribüne aus an. red

Die Sieger:

A-Junioren: ESV Regensburg

B-Junioren: TSV Feucht

B-Juniorinnen: ESV Regensburg

C-Junioren: TV Lauf

C-Juniorinnen: ESV Regensburg und HC Forchheim

D-Junioren: HC Forchheim

D-Juniorinnen: HG Eckental