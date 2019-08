Barbara Bartsch, staatliche Fachberatung für Bienenzucht in Oberfranken, referiert beim Imkerverein Aufseß und Umgebung über Gesundheit und mögliche Krankheiten der Bienen. Neben Maßnahmen zur Vorsorge und Gesunderhaltung werden vor allem Diagnose und Behandlung von verschiedenen Krankheiten der Bienen und deren Brut vorgestellt. Die Veranstaltung ist öffentlich und findet am Freitag, 2. August, von 19 bis 21.30 Uhr im Gasthof Schoberth in Wüstenstein statt. red