Rödental vor 14 Stunden

"Erkennen Sie die Melodie?" im Treff

Der Awo-Treff am Bürgerplatz veranstaltet am Dienstag, 23. April, um 15 Uhr ein fröhliches "Melodien erraten". Zwei Teams treten gegeneinander an und versuchen, auf die richtigen Lieder zu kommen. red