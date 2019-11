Erinnerungen werden wach

Susanne Deuerling Wallenfels — Endlich ist er da, der neue Heimatkalender aus Wallenfels. Herausgegeben vom Heimatgeschichtlichen Arbeitskreis, findet man in diesem Jahr "Wallenfelser Allerlei", allerhand Bilder unter dem Titel "Sue woas halt froo fe uus" - übersetzt "So war es früher bei uns".

Jeden Monat findet man ein anderes Thema, z.B. Wallenfelser Gastwirtschaften wie die Gaststätte Göppner, Faschingsbilder oder auch Lebensmittelgeschäfte wie "Backdie", "Milli-Max" und natürlich die "Karmes-Gunda" (Gunda Vogel), die ganz groß vom Titelblatt herunterblickt. Waldarbeiter mit ihrer Brotzeit, einem Fass Bier, sind ebenso dabei wie die Rekruten, die singend durch die Straßen der Stadt zogen.

Feldarbeit noch ohne Maschinen, die Fußballmannschaft vom Sägewerk Müller-Lisa, Bilder aus Forstloh und natürlich Klassenbilder. Hier findet sich so mancher ehemalige Schüler wieder. Beim Heldengedenktag sieht man sehr viele anteilnehmende Menschen, das würde man sich heute auch noch wünschen. Und im Dezember kommt das Christkind, der Nikolaus und viele Christbäume. Ein wieder mal rundum gelungener Kalender, der sicher bald viele Wände zieren wird.

Die Vorstellung des Heimatkalenders 2020 übernahmen im Rathaus Franz Behrschmidt und Thomas Weis, der als "technischer Leiter" und Motor die Hauptarbeit am Kalender übernommen hatte. Deshalb galt der besondere Dank von Franz Behrschmidt und seinem Team dem jungen Mann und allen, die mitgearbeitet und Bilder zur Verfügung gestellt haben.

Zweiter Bürgermeister Erich Mähringer war total begeistert, kannte er doch viele Personen, die auf den einzelnen Kalenderblättern zu finden waren. Er dankte dem Heimatgeschichtlichen Arbeitskreis und meinte, dass der Kalender für viel Gesprächsstoff sorgen wird, um die Personen auf den Bildern wirklich alle zu klären. Es werden, so wie bei ihm selbst, sicher für den Betrachter viele Erinnerungen wach werden.

Dier schönen Seiten der Stadt

Der Mitwitzer Hobbyhistoriker Friedrich Bürger hat schon viele Bildbände von Orten im Landkreis Kronach, Coburg und Sonneberg herausgebracht. Nun galt sein Augenmerk der Stadt Wallenfels. Das Buch "Wallenfels in Bildern" enthält 100 Seiten und besteht aus zwei Teilen, der erste wurde von ihm gestaltet und der zweite von Ortsheimatpfleger Franz Behrschmidt. Zusammen ist ein Bildband entstanden, der wie kein anderer die schönen Seiten und das Wesen von Wallenfels zeigt. Fotos von 2017 bis 2019 mit vielen Themen wie 100 Jahre Kindergarten, Fasching, Büttenabend aber auch die Flößerei, die G'stopftn Rumm, einen Stadtrundgang und als Neuestes den diesjährigen Volkstrauertag.

Der Verkauf der neuen Wallenfelser Heimatkalenders beginnt am Sonntag, 1. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt am und im Kulturzentrum. Es gibt ihn in zwei Größen. Die große Ausgabe im DIN A3 Format kostet 9,50 Euro und die kleinere Ausgabe in Format DIN A4 wird für 6 Euro angeboten. Danach kann der Kalender im Pfarrbüro erworben werden.

Der Bildband über Wallenfels von Friedrich Bürger ist ebenfalls erhältlich und kostet 15 Euro.

Das Wallnfelse Seidla gibt es wieder im 6er-Träger für 7,50 Euro beim Stand des Heimatgeschichtlichen Arbeitskreises beim Weihnachtsmarkt. Ebenso auch noch die Wallenfelser Bücher und Broschüren.