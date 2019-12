In Erinnerung an den Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 präsentiert die Akademie für Neue Medien die Vernissage "Erinnerungen eines Grenzschützers" mit Zeichnungen und Fotografien des ehemaligen Grenzschützers Harald Schardt aus Ramsenthal. Darüber hinaus hat die Bundespolizei originale Zeitdokumente von der deutsch-deutschen Grenze für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. Dezember, ab 16 Uhr im Langheimer Amtshof, Rentamtsgäßchen 2, statt. Der Eintritt ist frei - eine Anmeldung ist nicht notwendig. red