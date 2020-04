Erinnerungen an die Zweimarterlinden-Gruppe

Michael Busch Wer am Kreisverkehr an der Mülldeponie in den Olympiaring abbiegt, sieht nach wenigen Metern auf der linken Seite eine Marter stehen. Dort stand ursprünglich die "Zweimarterlinden-Gruppe". Doch weder die zweite Marter noch eine Linde prägen das Bild, das gehört der Vergangenheit an. Um aber an diesen historischen Ort und dessen Bedeutung zu erinnern, wird sich der "Ferienausschuss" mit diesem Thema beschäftigen. Die Mitglieder sollen zustimmen, dass die Verwaltung beauftragt wird, eine Informationstafel zur Ergänzung der jetzigen Gruppe aus Marter und Kreuz dort zu errichten. Diese soll in Wort und Bild über die Geschichte des Ensembles informieren.

Auf Anregung des Ersten Bürgermeisters German Hacker recherchierten die Mitarbeiter im Stadtarchiv zu diesem Komplex. Leider sei aus Sicht des Denkmalschutzes die ursprüngliche Gruppe irreversibel. "Es spreche zwar nichts gegen die Errichtung einer wie auch immer gearteten zweiten Marter", heißt es dort. Eine bessere Ergänzung sei aber eine Informationstafel mit Illustrationen. "Wir werden die bei Zustimmung vermutlich auf die andere Seite der Straße aufstellen, so dass man den Blick auf den Standort der Martern hat", ergänzte Hacker im Vorgespräch zur Sitzung.

Weiterhin soll die Verwaltung beauftragt werden, die so genannte Lohhofer Marter zu rekonstruieren und an ihrem ursprünglichen Standort aufzustellen. Diese ist in zwei großen, bereits restaurierten Fragmenten vorhanden und wird auf dem Gelände des neuen Friedhofes eingelagert. Diese soll nach der Rekonstruktion im Bereich des früheren Standortes wiedererrichtet werden - im Bereich Zufahrt Lohhof.