Erinnerungen an den Landkreis-Gründer

Die besonders schöne Dienstwohnung im heutigen Neuen Ebracher Hof am Fuße des Kaulbergs ist Alexandra Draheim, der jüngsten Tochter des Gründungsvaters des Landkreises Bamberg, Paul Köttnitz, in lebhafter Erinnerung geblieben. Ihren berühmten Vater beschreibt die mittlerweile 103-jährige Tochter als Beamten mit Leib und Seele.

Paul Köttnitzs Leben ist eng verwoben mit Bamberg und seinem Umland, verbrachte er doch wichtige Abschnitte seines Lebens und Wirkens hier. Durch die Zusammenlegung der beiden Bezirksämter Bamberg I und Bamberg II im Jahre 1929 prägte Köttnitz als erster Bezirksamtsvorsteher (ab 1939 Landrat) den größten Landkreis Bayerns entscheidend mit.

Kultur und Geschichte

Zum ersten Mal kam Paul Köttnitz am Gymnasium des Aufseesianums mit Bamberg in Berührung. Nach dem Abitur studierte er an der hiesigen Universität Rechtswissenschaft und schloss in München ab. Seine Laufbahn als Verwaltungsbeamter startete Köttnitz 1905 allerdings in Neustadt an der Saale. Auf eigenen Wunsch ließ er sich aber 1912 an das Bezirksamt Bamberg II versetzen. Dort begann er auf kulturellem Gebiet tätig zu werden und leitete die Photographische Gesellschaft und den Historischen Verein, bis er von 1920 bis 1925 als Amtsvorstand im Bezirksamt Burglengenfeld eingesetzt wurde.

Alexandra Draheim, die auch beim gestrigen Festakt "90 Jahre Landkreis Bamberg" im Land-ratsamt interviewt wurde, erinnert sich: "Mein Vater hat bereits 1923 ein Versetzungsgesuch zurück nach Bamberg an das Innenministerium gerichtet, um mir und meinen beiden Schwestern den bevorstehenden Übertritt an die höhere Schule finanziell zu ermöglichen." Die nächste berufliche Station sollte dann wieder das Bezirksamt und sein Amt als Landrat in Bamberg sein.

Obwohl es wenig Zeit für Privatvergnügen gab, erkundete die Familie Köttnitz sonntags den gesamten Landkreis. Da der Vater mit dem Dienstauto nie einen Meter privat gefahren wäre, ging es mit dem schweren Stativ im Schlepptau per Zug zu den Aus-flügen, blickt Alexandra Draheim zurück. Als Lieblingsorte sind ihr im Landkreis die Giechburg und ein ehemaliges Gestüt in Trabelsorf in bester Erinnerung geblieben.

In seiner Dienstauffassung spiegelt sich ein tieferer Sinn wider: "Aufgabe der Verwaltung ist es, die menschlichen Lebensverhältnisse zu ordnen, zu bessern und geistig kulturell zu bereichern" (aus der Denkschrift vom 1. Juli 1952, Sonderdruck aus: 128. Bericht des Historischen Vereins Bamberg 1992). Eine Anschauung, die dem unbedingten Führungswillen der Nationalsozialisten widersprach. Von Anfang an hat der Jurist Paul Köttnitz die staatszersetzenden Tendenzen der Nationalsozialisten erkannt und abgelehnt. Das Regime schlug nach der Machtübernahme 1933 mit Repressalien zurück. Dieser Konflikt gipfelte schließlich in der Amtsenthebung und der Versetzung zur Regierung nach Würzburg an ein unpolitisches Referat, dem Landesfürsorgebund und Stiftungsreferat. Alexandra Draheim weiß, dass der Vater aber auch hier unter der Hand gegen die Nationalsozialisten arbeitete.

Solidarität mit dem Vater

Die Familie reagierte solidarisch mit dem Vater, so traten die Töchter unter anderem nie in den Bund Deutscher Mädel ein. In Würzburg machte Tochter Alexandra ihr Abitur und studierte Musik, zu den dortigen Mitschülerinnen fand sie keinen so herzlichen Kontakt wie zu ihren sieben Schulfreundinnen bei den Englischen Fräulein, dem heutigen Maria-Ward-Gymnasium. In einer Badeanstalt am Main lernte sie schließlich ihren späteren Ehemann Dipl.-Landwirt Werner Draheim kennen, der sie auf einer Bank sitzend sofort vom Fleck weg heiraten wollte. Das wenig später frisch vermählte Paar zog in die Heimat des Ehemanns in die Mark Brandenburg.

Unterdessen arbeitete der Vater, obwohl bereits 1940 die Pensionierung bevorstand, weiter im Dienst an der Bevölkerung. Der schwere Bombenangriff am 16. März 1945 beendete sein Amt. Paul und Mathilde Köttnitz, die körperlich unversehrt überlebt hatten, standen vor den Trümmern ihres Hauses und dem Entschluss, in das geliebte Bamberg zurückzukehren. Paul Köttnitz blieb in Bamberg umtriebig und erweckte den Historischen Verein und die Photographische Gesellschaft zu neuem Leben. Für die Regierung in Würzburg stellte er die ver-brannten Stiftungsakten wieder her.

Die Tochter, mittlerweile selbst Mutter von drei kleinen Kindern, erlebte 1945 den Einmarsch der Russen und den damit verbundenen Verlust aller materiellen Güter. Am schlimmsten sei aber gewesen, den Kindern kaum etwas zu essen geben zu können, gemahlene Ähren vom Feld waren eine zeitlang die einzige Nahrungsquelle. Alexandra Draheim packte schon im Dezember 1945 einen Rucksack mit ihren wenigen Habseligkeiten und flüchtete zurück nach Bamberg. In einer Abstellkammer hinter dem Klassenzimmer im Drosendorfer Schulgebäude fanden die Flüchtlinge ein vorübergehendes Zuhause. Alexandra Draheim unterrichtete dort als Schulhelferin alle acht Klassen, bis eine erneute Anstellung als Bodenschätzer Werner Draheim und seine Familie ins Münsterland führte.

Bundesverdienstkreuz

Für sein Engagement wurde Paul Köttnitz 1952 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, bevor er am 2. Dezember 1954 einem Herzinfarkt erlag. Bis heute findet sich sein Name auf vielen Straßenschildern im Bamberger Umland, unvergessen ist sein Einsatz für die Bevölkerung während der Weltwirtschaftskrise und sein Widerstand gegen den Nationalsozialismus.

Kurz vor Paul Köttnitzs Tod hatte Alexandra Draheim eine dritte Tochter geboren. Zehn Jahre später sollte sie selbst Witwe werden. Tatkräftig ließ sie sich zur Ehe- und Familienberaterin der Diözese Münster ausbilden und arbeitete dort bis zu ihrer Pensionierung. Ihr Leben blieb geprägt von der disziplinierten Lebensweise ihres Vaters, der Bewegung an der frischen Luft, gesunder Kost und dem Interesse an allen kulturellen Entwicklungen. Noch im Alter von 95 Jahren spielte sie regelmäßig Klavier, bis heute löst sie das anspruchsvolle Kreuzworträtsel in der FAZ. Seit 2015 lebt die gebürtige Bambergerin wieder in ihrer Heimat.

Alexandra Draheim hat in ihrem langen Leben dramatische geschichtliche Wendungen und mehrere politische Systeme erlebt und große persönliche Verluste ertragen müssen. Auf die Frage, was sie sich für künftige Generationen wünscht, ist ihre Antwort nur ein Wort: "Frieden". Für sich persönlich wünscht sie sich, dass sie geistig weiterhin fit bleibt: "Nur nicht zippelig werden!"