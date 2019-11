Erinnerung

Anette Schreiber Was spielt uns das Gedächtnis oft für Streiche... Manches wird im Nachhinein beschönigt, anderes dramatisiert, anderes schlicht gelöscht. So fallen Schilderungen zu ein und demselben Ereignis oft vollkommen unterschiedlich aus. Vor allem, wenn eine große Zeitspanne vergangen ist. Beim privaten Austausch über Begebenheiten, kann man lockermit einander über die Interpretation streiten oder über grob Abweichendes großzügig hinwegsehen. Ganz anders, wenn sich Zeugen vor Gericht an etwas erinnern müssen. Eine Kunst ist es, das Vorkommnis richtig zu rekonstruieren.