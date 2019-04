Erinnerung an Jugendzeit

Bei der Vorstellung seines Buches über die Zarin Marie von Russland, die bei ihrer Kur in Bad Kissingen 1857 Souvenirbilder aus dem heutigen Landkreis Bad Kissingen gesammelt und damit in der kaiserlichen Porzellanmanufaktur in Sankt Petersburg ein Kaffeeservice hat bemalen lassen, hat Kreiskulturreferent Werner Eberth Ende März im Landratsamt Bad Kissingen ein weiteres Buch vorgestellt. Es befasst sich mit seinen Jugenderinnerungen in der Kriegszeit ab 1942 in Würzburg und in Randersacker bis etwa 1950.

