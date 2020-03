Erinnerung an Hilmar Stromeyer

Wer heute und auch in Zukunft Verantwortung trägt bei der Mediengruppe Oberfranken (mgo), führt immer auch das fort, was vor ihm Frauen und Männer wie Hilmar Stromeyer aufgebaut und entwickelt haben.

In der verantwortungsvollen Aufgabe eines geschäftsführenden Gesellschafters stellte Stromeyer fünf Jahrzehnte lang Tatkraft und Geist in den Dienst des Fränkischen Tags. Unter anderem die Finanzen fielen in seinen Verantwortungsbereich.

Menschen, die sich seiner erinnern, bescheinigen Stromeyer Erfahrung, Weitblick und ein profundes kaufmännisches Wissen. Auch seine Geradlinigkeit und sein offenes Ohr für die Belegschaft streichen Weggefährten Stromeyers hervor.

Am 13. Dezember 2000 starb er in seinem 81. Lebensjahr. Am heutigen Freitag hätte Hilmar Stromeyer seinen 100. Geburtstag gefeiert. ch