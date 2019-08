Am Sonntag, 8. September (Fest Mariä Geburt), begeht Münnerstadt seinen gelobten Feiertag zur Erinnerung an die wunderbare Rettung Münnerstadts aus der Hand der Schweden im Jahre 1641. Der Festgottesdienst dazu beginnt um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Um 13 Uhr findet eine Dank- und Bittprozession zu den Toren der Stadt statt. Die Pfarrgemeinde und die ganze Stadtbevölkerung sind zur Teilnahme eingeladen. Die Bewohner entlang des Prozessionsweges werden gebeten, ihre Häuser zu schmücken. sek