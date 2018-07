Erinnerung an Bernstein

Am Montag, 9. Juli, lädt Margit Denk, die Leiterin der Musikschule Herzogenaurach , mit ihrer Gesangsklasse um 19 Uhr in den Musiksaal ein. Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein werden Songs aus der "West Side Story" aufgeführt - beteiligt sind die Gesangsschüler, das Vokalensemble und der Jazzchor, heißt es in der Einladung der Musikschule. Ebenso werden einige irische und schottische Songs als Duette oder für gemischten Chor zu hören sein. red