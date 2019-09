Erinnern an Robert Gernhard

Am Sonntag, 29.September, startet die neue Saison der Reihe "Cultur im Contakt", um 19.30 Uhr, im Haus Contakt. Den Beginn macht der Künstler Oliver Steller. Dieses Mal wird er unter dem Motto "hell & schnell" über das Leben des 2006 verstorbenen Satirikers Robert Gerhardt erzählen und Vertonungen von Gernhardts heiter-tiefsinnigen Gedichten zum Besten geben. Robert Gernhard schrieb in den 70er-Jahren Texte für Otto Waalkes, gehörte in den 80er-Jahren zu den Gründern der Satirezeitschrift Titanic und wurde ab den 90er-Jahren mit Preisen überhäuft. Karten für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Riemann, im Haus Contakt, im Gemeindeamt von St.Moriz oder an der Abendkasse.

Das folgende Konzert des Vokalensembles der Octavians, das am Sonntag, 20. Oktober ansteht, findet ausnahmsweise in der Kirche St. Moriz statt und nicht im Haus Contakt. Am Freitag, 17. Januar, werden "Gizela" ihr Programm "Spoiler Alarm" darbieten. Für diese ersten drei von insgesamt sechs Konzerten kann ein Abo erworben werden. Wer alle sechs Konzerte der neuen Saison genießen will, sollte sich das große Abo sichern. red