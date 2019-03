Erich Wachsmann bleibt Feuerwehr-Chef

Bei der in der Jahresversammlung nach sechs Jahren wieder anstehenden Neuwahl des Vorstands wurde Erich Wachsmann als Vorsitzender mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Der Vorsitzende vermeldete einen aktuellen Mitgliederstand von 135 Frauen und Männern, darunter 33 aktive Feuerwehrleute und neun Feuerwehranwärter.

In seinem Rückblick hob der Vorsitzende besonders hervor, dass man mit der Gründung der Kinderfeuerwehr eine wichtige Weichenstellung vorgenommen habe. Der Vorsitzende gab auch einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2019. Die Schafkopffreunde treffen sich am 18. April zu einem Preisschafkopf im Feuerwehrhaus. Der Termin für das Schlossplatzfest wurde auf den 1. und 2. Juni festgelegt.

Kommandant Alexander Ultsch berichtete über die wichtigsten Aktivitäten. Im vergangenen Jahr führte man elf Übungen durch und absolvierte 44 Einsätze, die sich in 22 Brandeinsätze, 13 technische Hilfeleistungen, sieben Sicherheitswachen und zwei ABC-Gefahrstoffeinsätze aufgliederten. Für Übungen und Einsätze habe man 1054 Stunden aufgewendet. Schließlich begrüßte der Kommandant Christoph Campbell und Daniel Dauer nach ihrem altersbedingten Ausscheiden aus der Jugendwehr in der aktiven Wehr und ernannte sie zu Feuerwehrmännern.

Der stellvertretende Kommandant Florian Pfaff gab in seiner Eigenschaft als Gerätewart über den Einsatz des Löschgruppenfahrzeuges LF 8/6, der TS/8 Pumpe, des Mehrzweckfahrzeuges und weiterer technischer Geräte Auskunft.

Entsprechend dem Bericht des Atemschutzbeauftragten Patrick Nielsen führten die sieben Atemschutzgeräteträger drei Übungen durch und besuchten zweimal die Atemschutzübungsstrecke in Burgkunstadt, die auch in diesem Jahr zweimal für Übungszwecke genutzt werden soll.

Nach den Ausführungen des Jugendwarts Christian Pfaff absolvierten die neun Jugendlichen 24 Übungen, davon zwölf mit den Erwachsenen. Mit Freizeitaktivitäten wie einem Bowlingabend förderte man die Gemeinschaft. Schriftführerin Kathrin Knöferl informierte als Leiterin der neu gegründeten Kindergruppe über deren Aktivitäten bei den monatlichen Treffen. Die Gruppe nahm auch im November an der Fackelwanderung für Kinderfeuerwehren des Landkreises in Weismain teil. In diesem Jahr seien ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, ein Elternabend und die Teilnahme an der Kids-Olympiade der Kinderfeuerwehren des Landkreises in Redwitz geplant.

Die Neuwahlen gingen schnell über die Bühne. Der seit über 30 Jahren amtierende Vorsitzende Erich Wachsmann wurde ebenso klar in seinem Amt bestätigt wie sein langjähriger Stellvertreter Thomas Brocke.

Erich Wachsmann freute sich, dass er mehrere Mitglieder für 25-, 30- und 40-jährige Treue zum Verein ehren durfte. Kreisbrandmeister Thomas Hofmann sprach sowohl dem Kommandanten als auch der Mannschaft ein großes Lob aus. thi