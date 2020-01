Erich Müller stellt aus

Die Kirchehrenbacher Kulturtage gehen in die zweite Runde: Am Freitag, 31. Januar, dreht sich im Gasthaus Sponsel alles um die Bildwerke des einheimischen Künstlers Erich Müller.

Seine Skulpturen, Wandgestaltungen und Gedenksteine sind unter anderem im Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld und sogar in Berlin und Biscarosse zu bewundern. Jetzt halten Erich Müllers Bilder Einzug ins Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach.

Die Vernissage des freischaffenden Malers und Bilderhauers wird von der Gruppe "Frank & Friends" mit handgemachter Musik und mehrstimmigem Gesang begleitet. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Infos und Reservierungen im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach und über www.frankentipps.de. red