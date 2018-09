Eine Lesung mit Antje Schneider (Sprecherin), Martin Schneider (Sprecher und Chansons) und Angela Maria Stoll (Klavier) findet am Samstag, 15. September, um 18 Uhr in der Synagoge Ermreuth statt. Der Lebensmittelpunkt Erich Kästners war für lange Jahre Berlin; hier erlebte er seine großen Erfolge und sah ohnmächtig der Bücherverbrennung auf dem Opernplatz zu. Die Texte des Programms "Aber unterkriegen lassen? Niemals! - Erich Kästners Berlin" sind ein Zeitdokument und spiegeln Kästners Zerrissenheit und seine Leiden an Zeit und Umständen, aber auch die unbändige Kraft, die ihn das alles überstehen ließ. Chansons, Schlager und anderes Zeitgenössisches dieser Jahre findet sich auch in der begleitenden und umrahmenden Musik. Eintritt: zwölf Euro, Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278. red