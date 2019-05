Erholung und Spaß

Das besondere Vergnügen für die ganze Familie: Am Pfingstmontag, 10. Juni, findet bereits zum zwölften Mal das große Familienfest im Sportland in Dörfles-Esbach statt. Von 11 bis 17 Uhr können Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern einen Tag voller Spiel, Spaß und Spannung erleben. Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises lädt gemeinsam mit der Gemeinde Dörfles-Esbach, dem Kreisjugendring und den beteiligten Jugendpflegen zu diesem einzigartigen Tag ein. Flyer mit dem ausführlichen Programm liegen ab sofort in allen Rathäusern, Schulen und Gemeinden im Landkreis aus und sind auf den Social-Media-Kanälen zu finden. Fragen beantwortet die Kommunale Jugendarbeit, Telefon 09561/514-2203. red