Erholung für Kinder

Viele Aktivitäten, darunter reichlich Sport, dazu Ausflüge, Schnitzeljagden, Grillabende, Basteln, Malen und Theaterspielen bieten die Caritas-Kinder- und Jugenderholungen. In diesem Jahr gibt es dafür folgende Ziele: Hörnum/Sylt an der Nordsee vom 27. Juli bis 11. August für Kinder von zehn bis 14 Jahren; Zinnowitz auf der Insel Usedom vom 2. bis 16. August 2019 für Kinder von elf bis 14 Jahren; Grünheide am Peetzsee in Brandenburg vom 2. bis 16. August 2019 für Kinder von acht bis zwölf Jahren; Teuschnitz im Frankenwald vom 15. bis 30. August 2019 für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Die Betreuung übernehmen pädagogisch geschulte Mitarbeiter in kleinen Gruppen mit etwa sechs Kindern. Die Ferienangebote eignen sich besonders für Kinder und Jugendliche mit Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Allergien oder nervöser Erschöpfung.

Es bestehen Finanzierungsmöglichkeiten durch Krankenkassen, Sozial- und Jugendämter. Wenn nötig, kann die Caritas individuelle Zuschüsse gewähren. Bei der Kostenregelung hilft der zuständige Kreis-Caritasverband.

Information, Beratung und Anmeldung bei den Kreis-Caritasverbänden (Adressen und weitere Infos auf www.caritas-bamberg.de). Auskünfte erteilt auch die Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des Diözesan-Caritasverbandes Bamberg, Telefon 0951/8604-381, E-Mail: monika.schrenker@caritas-bamberg.de. red