Erholung für Kinder

Heilsame Angebote





Zuschüsse möglich



Noch Plätze frei sind bei den vier Kinder- und Jugenderholungen, die der Caritasverband in diesem Jahr anbietet:• Hörnum auf der Nordsee-Insel Sylt vom 30. Juli bis 14. August (10 bis 14 Jahre);• Grünheide am Peetzsee in Brandenburg vom 10. bis 24. August ( 8 bis 12 Jahre);• Zinnowitz auf der Insel Usedom vom 3. bis 17. August (11 bis 14 Jahre);• Teuschnitz im Frankenwald vom 15. bis 30. August ( 6 bis 10 Jahre).Die Ferienangebote eigenen sich besonders für Kinder und Jugendliche mit Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Allergien oder nervöser Erschöpfung. Sie stehen allen Kindern unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern offen. Es bestehen Finanzierungsmöglichkeiten durch Krankenkassen, Sozial- und Jugendämter.Wenn nötig, kann die Caritas individuelle Zuschüsse gewähren. Bei der Kostenregelung hilft der Caritasverband. Information, Beratung und Anmeldung beim Caritasverband für den Landkreis Kulmbach , Bauergasse 3 + 5 in Kulmbach (09221/9574-21), E-Mail: greim-weith@caritas-kulmbach.de. red