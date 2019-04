Erhöhte Brandgefahr im Wald

Aufgrund der in den vergangenen Wochen sehr geringen Niederschläge und der sich zwischenzeitlich eingestellten Frühjahrstrockenheit hat die Regierung von Unterfranken im Einvernehmen mit dem regionalen Beauftragten der Bayerischen Forstverwaltung für die Waldbrandbekämpfung in Unterfranken von Karfreitag, 19. April, bis einschließlich Ostermontag, 22. April, eine Luftbeobachtung für den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken angeordnet.

Bis einschließlich Ostermontag werde kein nennenswerter, flächendeckender Regen erwartet, so dass in weiten Teilen des Regierungsbezirks über die Ostertage hohe Waldbrandgefahr herrscht, heißt es in einer Pressmitteilung.

Die vorbeugende Luftbeobachtung findet in den Nachmittagsstunden statt. Sie erfolgt in Unterfranken auf zwei Routen. Die Beobachtungsflugzeuge starten bei der sogenannten Westroute von den Flugplätzen Mainbullau und Hettstadt (am Freitag und Sonntag von Hettstadt, am Samstag und Montag von Mainbullau aus). Bei der sogenannten Ostroute werden die Flugplätze Schweinfurt-Süd und Haßfurt (am Freitag und Sonntag von Haßfurt, am Samstag und Montag von Schweinfurt-Süd aus) genutzt. Die Luftbeobachter achten auch auf Auffälligkeiten in Sachen Borkenkäferbefall.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. ruf