Erhellend und ereignisreich

Bereits zum neunten Mal lädt die lange Nacht der Wissenschaften zu einer Reise durch die faszinierende Welt der Wissenschaft ein. Am Samstag, 19. Oktober, von 18 bis 1 Uhr können sich Wissenschaftsinteressierte an rund 130 Veranstaltungsorten in Nürnberg, Fürth und Erlangen inspirieren und mitreißen lassen. Über 350 Programmpartner öffnen ihre Türen, um mit ihren Gästen erstaunliche Erkenntnisse und aktuelle Forschungsergebnisse zu teilen. Das Programmheft ist bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Über 1000 Veranstaltungen umfasst das vielfältige Programm, in dem Technik, Medizin, Natur- und Ingenieurswissenschaften genauso wie Geistes-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vertreten sind. Kunst, Musik und Religion runden die Angebotspalette ab. Das Programm wird präsentiert von den sechs Hochschulen der Region, Forschungseinrichtungen, städtischen Institutionen und zahlreichen forschungsaktiven Unternehmen.

Spezielles Kinderprogramm

In Führungen, Experimenten, Vorträgen, Ausstellungen und Präsentationen geben die unterschiedlichen Wissenschaftszweige einen Einblick in ihre Forschungsarbeit. Die Busse und Bahnen der VGN sowie eigene Sonderbuslinien sorgen dafür, dass die Gäste zu allen Veranstaltungsorten gelangen.

Von 14 bis 17 Uhr erwartet interessierte Nachwuchsforscher ein speziell auf Kinder zugeschnittenes Angebot. Auch im regulären Nachtprogramm finden sich viele für Kinder geeignete Veranstaltungen.

Mit Abendkasse

Die Karten sowie die Programmhefte für die lange Nacht der Wissenschaften sind an mehr als 100 Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich. Für Kurzentschlossene verfügt auch in der Wissenschaftsnacht selbst jeder Veranstaltungsort über eine Abendkasse. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro (für Schüler und Studenten).

Mit einem Vollzahler-Ticket können bis zu vier Kinder unter 15 Jahren mitgenommen werden, Kinder unter sechs Jahren haben generell freien Eintritt. Das Ticket berechtigt zum Eintritt in alle teilnehmenden Institutionen, zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VGN-Netz ab 12 Uhr sowie aller Sonderbuslinien. Um alle Teilnehmer sicher nach Hause zu bringen, werden die Abfahrtszeiten der U-Bahnen ab Nürnberg in alle sechs Richtungen bis 2.30 Uhr verlängert. red