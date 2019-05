Erheblicher Schaden bei einer Kollision

Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro und ein Verletzter sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag bei Rügheim. Um 13.20 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem VW die Staatsstraße von Rügheim in Richtung Römershofen. An der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße nach Junkersdorf wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW eines 61-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Bei der Kollision wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Schnittwunde am rechten Schienbein und Prellungen am linken Arm zu. Er begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten.